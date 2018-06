Als Profi nahm es Simon Rolfes mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf. Jetzt tritt der Exfußballer mit seiner Firma Goalcontrol, einem Torlinientechnik-Spezialisten, gegen den Weltkonzern Sony an.

Mit Rückschlägen kennt sich Simon Rolfes aus. Um die Jahrtausendwende, so erzählt es der 26-fache Nationalspieler im Büro in Eschweiler bei Aachen, investierte er als Jugendlicher sein Taschengeld in den Neuen Markt - und scheiterte. "Das muss besser gehen", lautete das Fazit des heute 36-Jährigen. Rolfes las Warren Buffett und andere Lehrmeister der Anlagestrategie. Der Exfußballprofi, der 2015 seine Karriere bei Bayer Leverkusen beendete, weiß seitdem: Anleger brauchen einen langen Atem.

So ist es auch heute, gut 20 Jahre später. Längst arbeitet Rolfes an seiner zweiten Kariere; gerade hat er im Management von Bayer 04 Leverkusen angeheuert. Daneben ist er Investor - gemeinsam mit dem Vermögensverwalter Markus Elsässer hält er seit Sommer 2017 die Anteile am Aachener Unternehmen Goalcontrol, das via Kamera- und Computertechnologie misst, ob der Ball im Tor war oder nicht. Doch so richtig rund läuft es noch nicht. Goalcontrol verlor bei der Ausschreibung von Prestigeaufträgen gegen den Konkurrenten Hawk-Eye. Die Sony-Tochter wacht in der Bundesliga und auch bei der WM in Russland darüber, wer jubeln darf. 400 Leute beschäftigen die Japaner in London, die sich neben Fußball auch um andere Sportarten kümmern. Das Team Goalcontrol besteht aus zehn Experten.

Kleinunternehmen gegen Konzern, es ist ein ungleicher Zweikampf. Doch Rolfes geht nun in die Offensive: Er will "Innovationsführer ...

