Wir sind daran gewöhnt, wenn wir in ein anderes Land außer der EU reisen, Euros gegen landeseigene Währung zu tauschen. Aber wozu, wenn es doch mittlerweile Bitcoins gibt? Wir sagen Ihnen, wie Sie ausschließlich mit Kryptowährungen reisen können. Anreise Viele Fluggesellschaften gestatten bereits mit Kryptowährungen zu bezahlen. So begann die amerikanische Star Jets International Zahlungen in Bitcoin entgegenzunehmen. Mit Surf Air, die Flüge nach Zürich, Genf, Cannes und Mailand anbietet, können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...