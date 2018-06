2017 war ein weiteres großartiges Jahr für Magna mit einem Umsatzwachstum von 6,9% auf 38,95 Mrd $. Das Vorsteuerergebnis legte um 7,9% auf 3 Mrd $ zu und der Gewinn je Aktie um ein Siebtel auf 5,90 $. Auf die Komplettfahrzeuge von Magna Steyr in Graz entfiel allein im 4. Quartal ein Umsatz von 1,01 Mrd $, 129% mehr als im Vorjahr. In Graz befindet sich das einzige Werk, in dem der Konzern ganze Autos zusammenbaut. 2018 peilt Magna im Segment Komplettmontage 6,0 bis 6,4 Mrd $ Umsatz an. In Graz ... (Volker Gelfarth)

