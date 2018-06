Die "Meseberger Erklärung" zwischen Deutschland und Frankreich stehe dem Koalitionsvertrag entgegen, so die CSU. Der Kanzleramtschef weist die Kritik zurück.

Kanzleramtschef Helge Braun hat Kritik der CSU zurückgewiesen, dass die Bundesregierung sich bei den EU- und Euro-Zonen-Reformen nicht an den Koalitionsvertrag hält. "Mit dem in Meseberg vorgeschlagenen Haushalt für die Eurozone innerhalb des EU-Rahmens haben wir den im Koalitionsvertrag vereinbarten Investivhaushalt aufgegriffen", schreibt der CDU-Politiker in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief an alle Abgeordneten der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD.

Hintergrund ist vor allem die Kritik aus der CSU an der zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vereinbarten "Meseberger Erklärung" von Dienstag. Diese skizziert die deutsch-französischen Vorschläge für die anstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...