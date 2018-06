Seit dem 16. März ist Söder Regierungschef im Freistaat Bayern. Seither ist er unermüdlich im Einsatz - auch im Bund. Und nicht zur Freude aller.

Zugegeben, knapp 100 Tage nach seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten ist Markus Söder seinem großen Ziel noch nicht wirklich nähergekommen. Obwohl die CSU ihren Sinkflug stoppen und sich bei Umfragewerten um die 40/41 Prozent einpendeln konnte, ist die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl am 14. Oktober nach wie vor in weiter Ferne.

Was liegt da näher, als die eigene Reichweite weit über die Landesgrenze hinaus auszudehnen. Das hat in den vergangenen Tagen im Asylstreit von CDU und CSU nicht nur Kanzlerin Angela Merkel zu spüren bekommen.

Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich der Mann, in dessen Büro in der Staatskanzlei ein überlebensgroßes Bild der Mondlandung hängt, schon lange nicht beklagen. Im Wettstreit mit langjährigen Ministerpräsidenten und Bundespolitikern kann Söder auf seinen Markenkern vertrauen - er ist medial omnipräsent, bezieht klare Kante, provoziert viel und streitet auch in Talkshows gerne.

Nachdem Söder sich in den Wochen vor seinem Amtsantritt am 16. März bewusst mit polarisierenden Äußerungen zurückhielt, ist er im Asylstreit wieder in seinem Element angekommen. Nicht nur in Interviews hat er sich neben Parteichef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einem der Protagonisten im erbitterten Machtkampf mit Merkel und der CDU über die Neuordnung der deutschen sowie europäischen Zuwanderungspolitik gemausert.

Auch parteiintern und über die Grenzen Deutschlands hinaus ist die Meinung des CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl von besonderer Bedeutung. Denn nicht nur Söder und Seehofer wissen ganz genau, dass der Ausgang des Streits entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Wahl im Herbst haben wird.

