Auf Bahnfahrten, Busreisen und Flügen verkaufen Unternehmen eigene Speisen. Das Geschäft ist vor allem ein Service für die Kunden.

Wenn Deutschland schlafen geht, beginnt im ICE die Arbeit. Lagermitarbeiter Justin Wray rollt in Berlin ein Bierfass in den Zug und Container in die Bordküche. An Bahnhöfen zwischen Hamburg und München füllen Teams nachts Speisewagen der Deutschen Bahn. Mit Apfelschorle und Erdinger, Gulasch und Zuckerwaffeln. Für den Konzern ist das kein einfaches Geschäft, aber ein Service, um Kunden nicht an die Konkurrenz zu verlieren.

Speisewagen, das klingt nach weißer Tischdecke und einem Hauch Orient-Express. Heute kommt das Aktionsgericht "Frikadelle mit Pilzrahmsoße" aus einem Plastikbeutel auf den Teller. Die Currywurst gibt es im Mitnehmbecher. "Das klassische Tellergericht ist nicht mehr so stark vom Kunden gewünscht", sagt eine Bahn-Sprecherin.

Gäste bestellten seltener Drei-Gänge-Menüs, auch weil die Fahrzeiten kürzer seien, sagt eine ihrer Kolleginnen. Stattdessen versucht es der Konzern mit mehr Snacks. 2017 wurden rund 200.000 Portionen Chili con Carne verkauft, von anderen Gerichten noch mehr. Etwa knapp 230.000 Currywürste und mehr als 640.000 Flammkuchen. Neben Eintopf gibt es heute auch veganen Möhren-Apfel-Salat oder Bio-Salat mit Couscous.

Den Salat mag auch Michael Wedel vom Deutschen Bahnkunden-Verband. Er kauft am liebsten billige Bahntickets. Von Berlin nach München und am gleichen Tag zurück. Er steige gerne in Berlin-Gesundbrunnen ein, noch vor dem Hauptbahnhof, und sichere sich einen Platz im Bordrestaurant. Von dort bestellt er und guckt aus dem Fenster. "Also wenn es voll ...

