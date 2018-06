Anfang der Woche wurde die Sache etwas ungemütlich. Der Schlagabtausch, den US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping veranstaltet haben, sorgte zu Beginn dieser Woche für einige Unannehmlichkeiten. Speziell für globale Automobilkonzerne. Und noch mehr für die großen deutschen Indizes. Volkswagen und Daimler waren beide stark rückläufig, aber auch Automobilzulieferer wie Schaeffler, Hella und Autoliv. Vor allem am Donnerstag war der Markt in der gesamten weltweiten Automobilindustrie im roten Bereich. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Daimler der Auslöser war, als es seine Prognose für 2018 senkte und schrieb: "Maßgeblich dafür ist, dass bei Mercedes-Benz Cars aus heutiger Sicht aufgrund ...

