Premiere in Köln: Lukas Podolski stellte seine neue Pflegelinie STRASSENKICKER im dm-Markt in der Minoritenstraße vor. Gemeinsam mit dm-drogerie markt hat der Fußballweltmeister exklusiv Duschgels und Deos für Männer entwickelt. Ab 28. Juni wird STRASSENKICKER in alle mehr als 1.900 dm-Märkte in Deutschland eingelistet und ist ab sofort auch online auf dm.de erhältlich. Mit dem Verkauf der Produkte unterstützt dm zudem Projekte der Lukas Podolski Stiftung.



STRASSENKICKER - das sind die vier Pflegelinien "Kraftpaket", "Kaltduscher", "Heimvorteil" und "Zehner", die alles bieten was das Sportlerherz begehrt. Jeder Straßenkicker findet seinen perfekten "Pflege-Partner": Die Duschgele, Deodorants und Anti-Transpirants reinigen, pflegen und bieten optimalen Schutz beim Sport oder im Alltag.



dm baut bei der Entwicklung der Produkte auf die Expertise des Fußballprofis



"Ich mache nur Sachen, hinter denen ich auch hundertprozentig stehen kann", so Lukas Podolski über die Entwicklung seiner Marke. "Als Fußballer benutze ich täglich mehrmals Duschgel und Deospray. Die Produkte sind mir nahe. Die Gespräche mit den Produktentwicklern bei dm waren gut, und so hat es einfach gepasst." Vom Design bis zum Duft entwickelte Lukas Podolski gemeinsam mit dm die Produkte. Als großer Parfumliebhaber war Poldi der Duft der Produkte besonders wichtig. "Wir hatten mehrere tolle Treffen mit Lukas. Er brachte viele Ideen mit, die wir in die Entwicklung integriert haben. Es war uns wichtig, bei der Gestaltung der Produkte eng zusammenzuarbeiten", sagt Adrian Martin, verantwortlich für New Business im Produktmanagement bei dm. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern und bekannten Persönlichkeiten baut dm seine Sortiments-Kompetenz im Bereich der dm-Marken aus und bietet den Kunden exklusive Produkte und Konzepte.



Für den guten Zweck



Mit dem Kauf der STRASSENKICKER Produkte unterstützen die dm-Kunden die Lukas Podolski Stiftung, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Perspektive bieten will und dafür den Sport als Hebel nutzt. Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement, erläutert das gemeinsame Vorhaben: "Wir wollen händlerische Bestleistung zeigen und gleichzeitig bürgerschaftliches Engagement stärken. Lukas Podolski und wir haben also ein gemeinsames Anliegen." Lukas Podolski freut sich, mit dm einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der mit dem Verkauf der Produkte gleichzeitig auch gesellschaftlich aktiv ist: "Genau wie ich setzt sich dm für Kinder ein. Mit meiner Stiftung fördern wir Jugend und Sport. Ich freue mich, dass wir beide Aspekte so gut miteinander verbinden können."



STRASSENKICKER und dm spielen in einem Team



Mit der Zusammenarbeit und der Etablierung als dm-exklusive Kooperationsmarke geht Deutschlands größtes Drogerieunternehmen erneut eine Kooperation mit einer bekannten Persönlichkeit ein. Kerstin Erbe erläutert die Intention dahinter: "Mit den Pflegeprodukten bieten wir unseren männlichen Kunden coole, ansprechende Produkte, die alles vereinen, was der Sportfan im Badezimmer braucht: Ein Duschgel, das je nach Linie Gesicht, Körper und Haar reinigt und pflegt und das passende Deodorant. Die Produkte von STRASSENKICKER ergänzen unser bestehendes Portfolio um eine Marke, die mit Sympathie, Kreativität und Authentizität definitiv anspricht - genau wie Poldi. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit Lukas Podolski."



Produktübersicht STRASSENKICKER



Kraftpaket: Duschgel 3in1, Deodorant Kaltduscher: Duschgel, Anti-Transpirant Heimvorteil: Duschgel 3in1, Anti-Transpirant Zehner: Duschgel 3in1, Deodorant



Zu dm-drogerie markt



Das Schönheitssortiment im - laut Kundenmonitor 2017 - beliebtesten überregionalen Drogeriemarkt Deutschlands bietet passende Produkte für jeden Typ. Die Auswahl reicht von modernen Make-up-Produkten über besonders hochwertige Pflegelinien bis hin zur besonders hautverträglichen Naturkosmetik. Die dm-Kunden schätzen zudem eine kompetente und typgerechte Beratung durch geschulte Mitarbeiter und optimale Testbedingungen mit beleuchteten Spiegeln. Neben bekannten Markenartikeln, wie NYX oder L.O.V, finden Kunden im Pflege- und Kosmetikbereich eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea, trend It Up oder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde. Die speziell für dm entwickelten Artikel entsprechen stets dem neuesten Stand der Forschung und sind rund 30 Prozent günstiger als die parallel angebotenen Markenprodukte.



