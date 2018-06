Die TaTaTu Blockchain-Plattform, welche gleichzeitig ein soziales Netzwerk und ein System zur Belohnung von Usern für die Betrachtung von Unterhaltungsinhalten sein wird, beendete sein ICO mit einer Höhe von 575 Millionen US-Dollar und wurde damit zum drittgrößten Projekt in der Geschichte der ICOs, knapp hinter EOS und Telegram. Seltsam in der Entstehung dieses ICO ist die Tatsache, dass die Berichterstattung über TaTaTu in den Medien so minimal war, dass man diesen Namen bisher kaum gehört hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...