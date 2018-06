In Brüssel sucht Bundeskanzlerin Merkel nach Lösungen für Migranten in der EU - und vor allem nach einer Lösung für den Streit mit Unionspartner CSU.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will auf dem Migrationsgipfel Lösungen für den Weiterzug von Flüchtlingen innerhalb der EU finden. Es müssten Wege gefunden werden, wie man bei der sogenannten Sekundärmigration in der EU "fair" miteinander umgehe, sagte Merkel am Sonntag ...

