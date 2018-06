ISRA Vision hat in den vergangenen Tagen erneut starke Kaufsignale ausgesendet. Die Aktie kann in den kommenden Wochen das nächste Allzeithoch erreichen, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngst erreichten Notierungen. Innerhalb einer Woche konnte die Aktie über 4 % zulegen. Damit erhöht sich der Gewinn innerhalb von zwei Wochen auf über 14 %. Die Kurse konnten seit Jahresanfang sogar gut 25 % zulegen. Nun ist am 14. Juni bei 53,50 Euro der höchste Kurs aller Zeiten erzielt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...