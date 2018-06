Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan am Sonntag wie erwartet deutlich vorne und kommt laut ersten Ergebnissen zufolge auf die absolute Mehrheit. Nachdem 29 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, liegt Erdogan bei 58 Prozent, so die offiziellen Zahlen der obersten Wahlbehörde.

