In deutschen Unternehmen wird nicht mehr nur Deutsch gesprochen. Fremdsprachenkenntnisse gehören deshalb zu den wichtigsten Werkzeugen des Wissensarbeiters. So lernt man sie effizient.

Judith Meyer hat ein größeres Vokabular als die meisten Menschen, dennoch fehlen ihr manchmal die Worte. Die Computerlinguistin entwickelt hauptberuflich Sprachlernprogramme. Ihre Muttersprache ist Deutsch, dazu beherrscht sie Englisch, Französisch, Chinesisch, Indonesisch und acht weitere Sprachen. Da kann man schon mal durcheinanderkommen.

In Meyers Kopf beginnt regelmäßig ein Wettstreit der Sprachen. Zwischen der, die sie gerade spricht, und der, auf der ihr das passende Wort am ehesten einfällt. Ein Nachteil? Findet sie nicht. "Durch die unterschiedlichen Sprachen sehe ich andere Zusammenhänge", sagt Meyer, "dadurch denke ich viel flexibler."

Ihre Fähigkeiten sind gefragt wie nie. Laut einer aktuellen Umfrage des Jobportals Indeed unter rund 2300 deutschen Arbeitnehmern verständigen sich 29 Prozent der Befragten täglich auf einer anderen Sprache als auf Deutsch. Kein Wunder. Mittelständler fertigen in China oder Polen, Dax-Konzerne beschäftigen Tausende an Standorten von Mexiko City bis Bangalore. Um in diesem nahezu babylonischen Sprachwirrwarr zu navigieren, braucht es eine oder gar mehrere Fremdsprachen. Aber wie lernt man sie effizient?

Ein Mythos hält sich hartnäckig: Man kann Sprachen nur als Kind richtig lernen, im Erwachsenenalter ist das Gehirn angeblich nicht mehr dafür gemacht. ...

