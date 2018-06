Das Venloer Import/Exportunternehmen Frankort & Koning BV hat mit einigen unabhängigen Produzenten In Südafrika eine Vermarktungsvereinbarung unterschrieben. "Ab diese Citrussaison werden wir intensiv mit diesen Erzeugern zusammenarbeiten und werden damit verstärkt am Markt präsent sein", so sagt Leon van den Hombergh von Frankort & Koning. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...