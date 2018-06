Der defizitäre Flughafen Hahn freut sich über neue regelmäßige Frachtflüge von China in den Hunsrück. Zweimal pro Woche startet nun ein Frachtjumbo für das Logistikunternehmen DHL im ostchinesischen Wuxi bei Shanghai in Richtung Rheinland-Pfalz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Flughafenkreisen erfuhr. Am vergangenen Freitag wurde am Hahn der offizielle Auftakt der neuen Verbindung gefeiert. Sie ist in das globale DHL-Frachtkonzept eingebettet. DHL gehört zum Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group.

Das Frachtgeschäft boomt gegenwärtig am Hunsrück-Airport - im Gegensatz zum Passagiergeschäft. Dieses war zuletzt rückläufig. Platzhirsch im Passiergeschäft ist der irische Billigflieger Ryanair . Der chinesische Mischkonzern HNA hatte 2017 den Hahn zu 82,5 Prozent gekauft. 17,5 Prozent gehören noch dem Land Hessen. Der Flughafen hält am Ziel regelmäßiger Passagierflüge nach China von 2019 an fest./jaa/DP/zb

