Mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld geht die Gewerkschaft IG BCE in die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche in Baden-Württemberg. Die erste Runde der Gespräche mit den Arbeitgebern beginnt am Montag in Karlsruhe. Die IG BCE will dabei außerdem eine Verdoppelung des Urlaubsgeldes und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen, zum Beispiel durch mehr Freiheiten bei der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber halten das für überzogen und unrealistisch. In der Branche wird zunächst in neun Regionen getrennt verhandelt, auf Bundesebene kommen IG BCE und Chemie-Arbeitgeber dann erstmals am 5. September in Hannover zusammen./eni/DP/he

AXC0027 2018-06-25/05:50