Die Strafzölle der EU auf Motorräder von Harley-Davidson haben Händlern in Deutschland deutlich höhere Verkaufszahlen gebracht. Doch langfristig könnten sie die Krise der US-Kultmarke weiter verschärfen.

Stolze 42.000 Euro soll das PS-Ungetüm kosten, das Peter Eul gerade mit Blicken streichelt. Mit seinem rot-lila schimmernden Lack, dem geräumigen Ledersattel und den üppig verchromten Auspuffrohren sticht die mehr als 400 Kilo schwere Electra Glide unter den 80 Harley-Davidson-Motorrädern im rustikalen Düsseldorfer Showroom hervor.

Der Preis für das Flaggschiff der US-Motorradschmiede ist indes noch ein Schnäppchen. Denn die Europäische Union verhängt ab sofort Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf diverse Produkte aus den Vereinigten Staaten. Dadurch dürften die Preise für neue Harleys drastisch steigen. Bis es so weit ist, beschert Brüssel Harley-Händler Eul eine willkommene Sonderkonjunktur: "Manche Leute ziehen geplante Käufe vor", sagt Eul, der im grauen Harley-T-Shirt durch die Reihen der Maschinen streift, "wir haben in diesem Frühjahr zwölf Prozent mehr Umsatz erzielt als letztes Jahr, einige Modelle sind praktisch ausverkauft." Das ist bundesweit so: Von Januar bis Mai verkauften die 64 Händler 5675 Maschinen, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einen "Entscheidungskatalysator", nennt Matthias Meier, Vorsitzender des Harley-Händlerverbands, die Strafzölle.

Doch das sind nur die Vorboten des aufziehenden Handelskonflikts. Kurzfristig sorgt US-Präsident Donald Trump für ein paar Extraverkäufe, langfristig könnte die Tour im Schlagloch enden. Denn wie die Kundschaft reagiert, wenn wegen der Strafzölle neue Modelle, die Ende August erwartet werden, statt 40.000 plötzlich 50.000 Euro kosten, ist völlig offen. Der Handelszoff trifft Harley zudem in einer äußerst prekären Lage.

Tatsächlich bringt ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, der das 115 Jahre alte Traditionsunternehmen zu einer Ikone der heimischen Industrie erkor, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...