Chinas Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump wollen sich mit Zöllen und Gegenzöllen das Wirtschaftsleben schwer machen. Nachdem Trump nun weitere Strafzölle gegen die Chinesen angekündigt hat, wäre Xi an der Reihe zu antworten. Derzeit sitzt China aber wohl am kürzeren Hebel. Wer in diesen Zeiten den sicheren Hafen in Gold sucht, investiert in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...