Der Uhrenhersteller Movado Group Inc. (ISIN: US6245801062, NYSE: MOV) wird seinen Aktionären am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents ausbezahlen (Record date war der 11. Juni 2018). Auf das Jahr gerechnet schüttet Movado damit 0,80 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 48,60 US-Dollar (Stand: 22. Juni 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,65 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 ...

