Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 11 Euro gesenkt. In der aktuellen Bewertung sei eine Zuckerpreiserholung eingepreist, mit der er so nicht rechnet, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht dagegen in einer am Montag vorliegenden Studie von anhaltendem Überangebot und einer nur schleppenden Preisstabilisierung aus./ag/zb

Datum der Analyse: 22.06.2018

