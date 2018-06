Andritz kauft in den USA zu. Es sei ein Vertrag zum Erwerb von Xerium Technologies, Inc., mit Sitz in Youngsville, North Carolina, USA, unterzeichnet worden, heisst es seitens des Grazer Unternehmens. Andritz wird Xerium für 13,50 US-Dollar je Aktie in Cash erwerben; das Gesamttransaktionsvolumen beträgt - inklusive Übernahme der Netto-Finanzverbindlichkeiten von rund 590 Mio. Dollar - circa 833 Mio. Dollar. Die Aktien von Xerium werden frei an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel XRM gehandelt. Andritz-CEO Wolfgang Leitner zur Akquisition: "Mit Xerium erwerben wir einen weltweit tätigen Hightech-Lieferanten, der wesentliche Services und Verschleißteile für die Papierindustrie anbietet. Die Akquisition entspricht genau unserer langfristigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...