Der amerikanische Immobilienkonzern New Residential Investment Corp. (ISIN: US64828T2015, NYSE: NRZ) wird für das zweite Quartal 2018 eine Dividende von 0,50 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 27. Juli 2018 (Record date: 2. Juli 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 2,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,30 US-Dollar und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden ...

