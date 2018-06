Seit einigen Jahren verzeichnen wir auch von Kundenseite eine steigende Nachfrage nach Informationen zu unserem Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen. Daher dokumentieren wir unsere Nachhaltigkeitsleistung in unserem jährlichen Bericht, durchlaufen regelmäßig das Nachhaltigkeits-Assessment von Ecovadis und sind Mitglied in der Brancheninitiative "Together for Sustainability".

Robac Technology, part of Robinson Brothers, is an ISO14001 accredited firm. We understand that processes and products need to be sustainable. Thus, we aim to deliver safe sustainable operations. Our Safety, Health and Environmental team actively drive safety and environmental improvements. Internally, we have a process improvement culture, in which, we recycle solvents, improve efficiencies and have the capability to treat waste on-site. In addition to this, our lean stream system allows us to generate steam from the calorific value of waste solvent and off gases. We also use electric company cars to lower our carbon footprint.

Wir unterstützen Anwender, sich verschärfende gesetzliche Vorgaben und Normen, ebenso wie die steigenden Anforderungen der Automobilindustrie hinsichtlich CO2-Emissionen zu erfüllen. So bietet Bosch Rexroth beispielsweise eine herstellerunabhängige Beratung zum Energiemanagement nach ISO 50001.

Jürgen Steffens Product Manager, 3M, Neuss

Für uns bei 3M besitzt das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Seit 2017 haben wir beispielsweise einen neuen Prozess zur Auswahl und Bewertung unserer Lieferanten eingeführt, bei dem Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium darstellt. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, belegen zahlreiche Auszeichnungen in diesen Bereichen.

Rex Articoli Tecnici ist an einem offiziellen Programm vom Kanton Tessin ...

