Mit dem Dienstleistungspaket Online Diagnostics Network (Odin) verknüpft Bosch Rexroth sein Domänenwissen im Bereich hydraulische und elektrische Antriebe mit Sensorik, Cloud-basierten Anwendungen und Machine Learning-Methoden, um Wartungsmaßnahmen zu ermöglichen, bevor es zum Stillstand kommt. Gerade bei kontinuierlich produzierenden Großanlagen ist ein Maschinenstillstand mit extrem hohen Kosten verbunden. Muss sogar die gesamte Anlage heruntergefahren werden, dann kann es nach einer Reparatur mehrere Schichten dauern, bis die Produktion wieder auf vollen Touren läuft. Damit überschreiten die Stillstandskosten schnell die Millionengrenze. Zu den Ausfallkosten kommen Eil-Aufschläge bei den Reparaturen. Betreibern bleibt im Notfall nichts anderes übrig, als für die am schnellsten verfügbaren Ersatzteile und Monteure nahezu jeden Preis zu zahlen. Dieses wirtschaftliche Risiko verringern Betreiber bislang vor allem dadurch, dass sie in den fest eingeplanten Wartungspausen kritische Bauteile vorsorglich und damit viel häufiger wechseln als notwendig. Bosch Rexroth hat mit Odin Predictive Maintenance ein Dienstleistungspaket entwickelt, mit dem genau solcher Maschinenstillstand verhindert werden kann.

Domänenwissen als Grundlage

Die Zustandsüberwachung aller kritischen Antriebs-Komponenten ist der erste Schritt in Richtung vorausschauende Wartung. Dabei werden im klassischen Ansatz zunächst Baugruppen wie Hydraulikpumpen mit Sensoren ausgerüstet. Anhand der Bedienungsanleitungen und von Erfahrungswerten, basierend auf langjähriger Erfahrung in der Antriebstechnik, definiert die Instandhaltung obere und untere Grenzwerte für diese Signale. Über- oder unterschreiten die Messwerte diese Schwellen, wird eine Warnung erzeugt. Allerdings sind solche einmalig festgelegten Grenzwerte in der Praxis oft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...