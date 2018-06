Evotec AG hat mit der strategischen Diabetes-Allianz (TargetBCD) mit Sanofi den zweiten Meilenstein erreicht. Der Meilenstein im Bereich Betazell-Therapie löst eine Zahlung in Höhe von 3 Mio. Euro an Evotec aus. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Diabetes stellt mit weltweit über 420 Mio. Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes eine große Belastung für das globale Gesundheitssystem dar. Wir sind über die Fortschritte sehr erfreut, die wir auf unserem Weg zu einem potentiell bahnbrechenden Ansatz in der Betazell-Therapie machen und werden uns weiter engagieren, um gemeinsam mit unseren Kollegen bei Sanofi weitere Behandlungsoptionen zu erforschen." Der Meilenstein wurde durch das Erreichen vordefinierter...

