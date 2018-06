The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A21LA8 BEST IN PARK.KOFI18-28MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002602804 KBC GROEP 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476941 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DAF36 WI BANK HESS IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476958 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-28 2 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0398633229 ZUERICH VERS. 18-24 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000CZ40MY9 COBA MTH P26 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K67 DZ BANK IS.A959 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0K75 DZ BANK IS.A960 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY4960 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.496 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR81 DEKA GM ANL 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013336534 CNP ASSURANCES 18/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013344751 REP. FSE 18-24 O.A.T. BD02 BON EUR N

CA XFRA US00912XBA19 AIR LEASE 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US040114HN39 ARGENTINA 2117 BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GHJ13 BANK AMERI. 18/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US316773CV06 FIFTH THIRD B. 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BG44 INTEL CORP. 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US57385LAB45 MARVELL TE.GRP 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796QA04 US TREASURY BILL 09/27/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EB57 WALMART 18/38 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EC31 WALMART 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142ED14 WALMART 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142EE96 WALMART 18/28 BD02 BON USD N