FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1
N9A XFRA AU000000KIS7 KING ISLAND SCHEELITE
OMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714
61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
QM3 XFRA AU000000NVA2 NOVA MINERALS
XMPN XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1
N9A XFRA AU000000KIS7 KING ISLAND SCHEELITE
OMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714
61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
QM3 XFRA AU000000NVA2 NOVA MINERALS
XMPN XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001