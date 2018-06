Zürich, 25. Juni 2018

Swiss Life erwirbt mit BEOS den führenden Investment-Manager von Unternehmensimmobilien in Deutschland

Mit dem Kauf von BEOS baut Swiss Life ihre Position im deutschen Immobilienmarkt weiter aus und stärkt den Zugang zu institutionellen Kunden.

Die BEOS AG ist in Deutschland der führende Investment-Manager von Unternehmensimmobilien mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen, das 1997 gegründet wurde, beschäftigt heute rund 150 Mitarbeitende in interdisziplinären Teams und verfügt über weitere Niederlassungen in Hamburg, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart. BEOS entwickelt und managt gemischt genutzte Gewerbeobjekte aus den Bereichen Büro, Produktion, Service und Logistik. Als Dienstleister für Bestandsobjekte von institutionellen Investoren ist BEOS in allen grossen Städten Deutschlands vornehmlich für mittelständische Nutzer aktiv.

BEOS verwaltete per Ende 2017 Immobilien im Wert von EUR 2,6 Milliarden mit einer gemischt genutzten Mietfläche von über 2,6 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund EUR 30 Millionen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden wird die Transaktion im dritten Quartal 2018 vollzogen.

«Mit dem führenden Investment-Manager von Unternehmensimmobilien können wir unser Geschäft in Deutschland um ein ausgezeichnet positioniertes Unternehmen ergänzen. BEOS wird uns dabei unterstützen, die erfolgreiche Wachstumsstrategie von Swiss Life Asset Managers im Bereich des Third Party Asset Managements weiter voranzubringen und uns Zugang zu neuen institutionellen Kunden zu eröffnen», sagt Stefan Mächler, Chief Investment Officer der Swiss Life-Gruppe. «Die Transaktion unterstreicht unsere Ambition, unsere Position als führender europäischer Immobilien-Asset-Manager weiter auszubauen.»

Die BEOS AG wird als Gesellschaft unverändert und eigenständig fortgeführt. Alle Standorte, alle Arbeitsplätze und Funktionen bleiben erhalten. Ingo Hans Holz und Stephan Bone-Winkel bleiben im Aufsichtsrat und im Investment Komitee für alle Projektentwicklungen. Unverändert übernehmen sie auch das Co-Investment in dem Value Investment Fonds der Gesellschaft.

Martin Czaja, Sprecher des Vorstands von BEOS: «BEOS verfügt über erhebliches Wachstums- und Gewinnsteigerungspotential. Gemeinsam mit Swiss Life Asset Managers eröffnen sich unserem Unternehmen und den Mitarbeitenden neue langfristige Perspektiven, um im kompetitiven Immobilienmarkt nachhaltig zu wachsen.»

Im Jahr 2010 brachte BEOS den ersten Spezialfonds für Unternehmensimmobilien mit einem Volumen von EUR 400 Millionen auf den Markt. Dadurch ebnete sie deutschen institutionellen Investoren den Weg in eine neue Asset-Klasse. 2012 platzierte BEOS erfolgreich einen Nachfolgerfonds mit einem Investitionsvolumen von EUR 700 Millionen und 2015 den dritten Spezialfonds für Unternehmensimmobilien mit einem Investitionsvolumen von EUR 1,1 Milliarden.

