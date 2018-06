NOVO NORDISK ist das am breitesten aufgestellte Diabetes-Unternehmen der Welt: Marktführer bei Insulin mit über 38 % Marktanteil in den USA und auch über 50 % Marktanteil im GLP-1-Segment. GLP-1-Medikamente verstärken die Freisetzung von Insulin und können bei Gewichtsreduktion(Adipositas) helfen. Dieser Markt wächst weiterhin zweistellig.Der weltweite Insulinmarkt (das eigentliche Brot- und Butter-Geschäft von NOVO) hat immer noch ca. 4 % Volumenwachstum, leidet aber weiter an dem Preisdruck in den USA. Hier kann NOVO allerdings mit neueren Insulin-Produkten, wie Tresiba, weiter stark wachsen, so dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten sollten. Der dänische Pharmakonzern baut nach positiven Studiendaten weiter auf seinen Diabetes-Hoffnungsträger Semaglutid (Ozempic). Das oral eingenommene Mittel hat sich in der zweiten Phase-III-Studie bei der Behandlung von Typ 2-Diabetes bei Erwachsenen in punkto Gewichtsreduktion und einemBlutzuckerlangzeitwert gegenüber Victoza als statistisch überlegen erwiesen. NOVO NORDISK hatte Ozempic erst im Februar auf den US-Markt gebracht und darüber hinausdie Zulassung für Europa und Japan erhalten. Auch Victoza ist ein Medikament der Dänen zur Behandlung von Diabetes und wird injiziert. Die seit Ende Januar laufende Korrekturphase dürfte beendet sein und in eine neue Hausse-Etappemünden. Die demografische Entwicklung in den Industrieländern (Alterung der Bevölkerung) ist ein starkesArgument, in die Aktie zu investieren.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 25 vom 23.6.2018.



