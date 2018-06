Frankfurt - Der Euro hat sich am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar weitgehend stabil präsentiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Zum Franken tendiert der Euro leicht schwächer und steht mit seinen 1,1504 Franken nur knapp über seinem bisherigen Tagestief bei 1,1501. Der US-Dollar wiederum zeigt sich bei einem Stand von 0,9881 Franken auch in dieser Kombination ...

