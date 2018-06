Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FUßBALL-WM

16:00 Gruppe A: Uruguay - Russland, Samara 16:00 Gruppe A: Saudi-Arabien - Ägypten, Wolgograd 20:00 Gruppe B: Spanien - Marokko, Kaliningrad 20:00 Gruppe B: Iran - Portugal, Saransk

TAGESTHEMA

Nach dem EU-Sondergipfel ist im deutschen Asylstreit noch keine Lösung in Sicht. Mit einem Sondergipfel haben 16 EU-Staaten versucht, die tiefen Gräben in der europäischen Flüchtlingspolitik zu überbrücken. Die Staats- und Regierungschefs berieten laut AFP über den stärkeren Schutz der Außengrenzen und die Verhinderung der Weiterreise von Asylbewerbern innerhalb Europas. Teilnehmer wiesen zurück, dass es sich wegen des deutschen Asylstreits um einen Gipfel zur Rettung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) handelte. Merkel erwartete auf europäischer Ebene weder bei dem Sondertreffen noch beim regulären EU-Gipfel am Donnerstag einen Durchbruch. Sie strebe deshalb "bi- oder trilaterale Absprachen zum gegenseitigen Nutzen" an, sagte sie. Es gehe darum, wie sich einzelne Mitgliedstaaten "untereinander helfen" könnten und nicht "immer auf alle 28 (EU-Länder) warten" müssten. Daneben bleibe es Ziel, "gemeinsame europäische Grundlagen" zu bekommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Migranten an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Merkel lehnt solche rein nationalen Alleingänge bisher ab. Mehrere osteuropäische Ländern boykottierten das Sondertreffen. Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei lehnen die von Brüssel angestrebte Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas seit Jahren ab. Der italienische Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeinlichen Partei Lega warf den EU-Staaten vor, sein Land zum "Flüchtlingslager" Europas machen zu wollen. Am Ende des Treffens soll es nun nur "eine Zusammenfassung der geäußerten Positionen" geben, hieß es aus EU-Kreisen.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte vor dem EU-Sondergipfel auf der geplanten Abweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen beharrt.

Vor dem EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik haben sich Frankreich und Spanien für die Einrichtung geschlossener Aufnahmelager auf dem Boden der EU ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Baader Bank AG, HV, München

10:00 DE/Tele Columbus AG, HV, Berlin

11:00 DE/Windeln.de SE, HV, München

DIVIDENDENABSCHLAG

Datron 0,20 EUR Einhell Germany 1,20 EUR Innotec 0,85 EUR Südwestdt. Salzwerke 1,60 EUR Frosta 1,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 101,6 zuvor: 102,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,6 zuvor: 106,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 97,9 zuvor: 98,5 -US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.746,20 -0,48 Nikkei-225 22.382,53 -0,60 Schanghai-Composite 2.886,44 -0,11 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.579,72 0,54 DAX-Future 12.541,00 0,67 XDAX 12.558,85 0,67 MDAX 26.401,33 0,55 TecDAX 2.799,05 0,01 EuroStoxx50 3.441,60 1,12 Stoxx50 3.081,12 1,51 Dow-Jones 24.580,89 0,49 S&P-500-Index 2.754,88 0,19 Nasdaq-Comp. 7.692,82 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,13% -9

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,10 USA 2 Jahre 2,53 2,54 0,64 USA 10 Jahre 2,88 2,90 0,46 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich und die US-Terminkontrakte haben am Freitagabend schwächer geschlossen. Unter Druck standen vor allem die Bankenwerte. Kräftig gesucht waren indes die Energiewerte angesichts des Ölpreisanstiegs nach der geringer als erwartet ausgefallenen Opec-Produktionserhöhung. Auch defensive Bereiche wie Haushaltsgüter, Nahrungsmittel und Versorger waren gesucht. Dem DAX dürfte dies allerdings wenig nutzen, da sich die 12.600er-Marke charttechnisch zu einem immer stärkeren Widerstand entwickelt. Erst ein Sprung darüber könnte wieder für Entlastung sorgen. Das Treffen der EU-Politiker vom Wochenende dürfte zudem belasten, da es wieder nur die Zerrissenheit der Europäer offen zutage treten ließ. Mehr Sorgen machen der Börse neue Ideen von US-Präsident Donald Trump für Maßnahmen in Richtung China. Aktuell auf der Agenda steht ein mögliches Investitionsverbot für chinesische Firmen in US-Technologie-Unternehmen. Im Fokus bei den Konjunkturdaten des Tages steht vor allem der deutsche Ifo-Index. Hier blicken mit Marktteilnehmer mit Spannung auf mögliche Bremsspuren durch die Zollspannungen mit den USA und China.

RÜCKBLICK: Fester - Im Fokus standen weiterhin die Handelsstreitigkeiten zwischen der EU und den USA. Und diese verschärften sich mit den nun in Kraft getretenen EU-Zöllen auf US-Importe. Die Reaktion aus dem Weißen Haus folgte prompt: US-Präsident Donald Trump drohte mit 20-prozentigen Einfuhrzöllen auf Auto-Importe aus der EU. Der Autosektor war mit einem Minus von 0,5 Prozent damit das Schlusslicht unter den Branchenindizes. Vor allem die deutschen Autowerte reagierten mit Abgaben. Der Ölsektor war mit einem Plus von 3,1 Prozent dagegen Tagesgewinner. Er profitierte vom deutlichen Anstieg der Ölpreise nach den Beschlüssen der Opec. Die Fördermengenerhöhung fiel geringer als erwartet aus. An der Athener Börse hatten die Aktienkurse zunächst mit starken Aufschlägen auf die bevorstehende Entlassung Griechenlands aus dem Rettungsprogramm, gaben diese aber im Verlauf wieder vollständig ab. Der FTSE/ATHEX-Large-Cap-Index stieg am Morgen zeitweise um über 2 Prozent, schloss aber schließlich mit einem Minus von 0,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Positiv wurde an der Börse gewertet, dass der US-Tochter der Deutschen Bank von der Fed eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung bescheinigt wurde. "Da sieht es besser aus als bei einigen US-Wettbewerbern", so ein Teilnehmer. Allerdings stehe bereits die nächste Hürde mit der sogenannten umfassenden Kapitalanalyse an, die sich in der Vergangenheit für die Deutsche Bank als die größere Hürde erwiesen hatte. Die Aktie gewann 1,2 Prozent. Allianz stiegen nach einer Kaufempfehlung von Berenberg um 1,3 Prozent, während es für Bayer nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,5 Prozent nach oben ging. In einer Erholungsbewegung legten Covestro um 1,7 Prozent zu. Nach Gerry Weber hatte nun auch der Modekonzern Ahlers die Prognose gekappt. In Frankfurt ging es für die Ahlers-Stämme um 2,0 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Aktien habe es keine gegeben, zudem habe es an handelbaren Nachrichten gemangelt, sagte ein Händler. Die Automobilwerte, die im Xetra-Handel mit den erneuten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump unter Druck geraten waren, bewegten sich am Abend nicht mehr.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Dank einer Ölpreisrally erholte sich der Dow-Jones-Index leicht nach seiner zuletzt acht Tage währenden Durststrecke. Der Handelsstreit der USA mit China und der EU blieb das bestimmende Thema und verhinderte einen tiefgreifenden Stimmungsumschwung. Als Antwort auf die seit Freitag geltenden von der EU verhängten Gegenzölle auf US-Importe drohte Trump erneut mit Einfuhrzöllen auf EU-Kraftfahrzeuge und nannte diesmal einen Wert von 20 Prozent. Viele Investoren befürchteten, dass die Handelsstreitigkeiten negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturentwicklung haben könnten. Zumal viele Analysten davon ausgehen, dass die USA den konjunkturellen Höhepunkt bereits überschritten haben. Neue Daten schienen diese Annahme zu untermauern: Denn die US-Wirtschaft hatte im Juni etwas an Schwung verloren. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Privatwirtschaft zeigte sich rückläufig, signalisierte aber weiter Wachstum. Mit der Ölpreisrally zählte der Energiesektor mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent zu den klaren Tagesfavoriten. Exxon Mobil zogen um 2,1 Prozent an, Chevron um 2,0 Prozent, Occidental Petroleum um 1,5 Prozent, Halliburton um 2,9 und Marathon Oil gar um 7,8 Prozent. Dass die US-Großbanken den jüngsten Stresstest der Fed bestanden hatten, sorgte für Erleichterung im Sektor - der Bankensektor büßte dennoch 1,1 Prozent ein. Laut Fed bestanden zwei US-Großbanken den Test im Hinblick auf eine ergänzende Richtgröße nur knapp: Goldman Sachs und Morgan Stanley. Deren Aktien zeigten sich mit Abschlägen von 0,4 bzw. 1,8 Prozent. Blackberry sanken um 8,7 Prozent. Das Unternehmen war bei fallenden Umsätzen in die Verlustzone gerutscht.

