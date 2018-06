Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Telekomanbieter sei sowohl für die nächsten zwei als auch für die anschließenden fünf Jahre gut positioniert, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunknetz von Telefonica Deutschland verbessere sich, was die Aktien der United-Internet-Tochter stützen dürfte./la/mis Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-06-25/08:23

ISIN: DE0005545503