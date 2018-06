Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach einer Informationsveranstaltung von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Immobiliengesellschaft wolle in die Modernisierung von Wohnungen investieren, um bei Neuvermietungen höhere Mieten erzielen zu können, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/la

Datum der Analyse: 25.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0060 2018-06-25/08:31