Die Wirecard-Aktie steigt und steigt: Das Papier des Zahlungsdienstleisters schraubte sich in diesem Jahr von Allzeithoch zu Allzeithoch - in der 1-Jahres-Betrachtung können sich Wirecard-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 153% freuen. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Wirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Bezahldienste...

Den vollständigen Artikel lesen ...