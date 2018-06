Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 162,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,32 Prozent. Staatsanleihen aus Südeuropa verzeichneten Verluste.

Für hohe Nachfrage nach sicheren Schuldtiteln sorgt nach wie vor der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Zusätzliche Verunsicherung brachte ein Medienbericht, wonach die US-Regierung plant, verschärft gegen chinesische Investitionen in den USA vorzugehen. Sollten die Pläne wahr werden, würde sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen.

Zu Wochenbeginn dürften die Investoren auch neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland in den Blick nehmen. In der größten Volkswirtschaft Europas wird das Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Es gilt als richtungsweisend für die Wirtschaftsentwicklung. Analysten rechnen angesichts des von den USA ausgehenden Handelskonflikts mit vielen anderen Ländern mit einer Stimmungseintrübung./bgf/jha/

