FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im frühen Handel zunächst ein paar Punkte nach unten. Doch die Schwäche in den ersten Handelsminuten konnte der September-Kontrakt gut parieren. Im Tagestief notierte der Kontrakt bereits bei 12.476 Punkten, konnte sich dann allerdings schnell erholen. "Es ist wichtig, dass die Unterstützungszone bei 12.460 bis 12.480 Punkten hält", so ein technisch orientierter Händler. Nach oben dürfte die Luft allerdings auch schnell wieder dünn werden.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 22 auf 12.519 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.521,5 und das -tief bei 12.476 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.967 Kontrakte.

June 25, 2018

