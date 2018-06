Zum Wochenende machten Meldungen die Runde, wonach die sogenannte OPEC+ einer höhere Ölförderung beschlossen habe. Die aktuelle Förderbeschränkung bleibe zwar bestehen, soll in den nächsten Wochen und Monaten aber bis ans Limit ausgereizt werden. Das entspricht einem Anstieg des Fördervolumens von bis zu einer Million Barrel pro Tag. Soweit die aktuelle Meldung. Doch wenn es dir so wie mir geht, bist du vielleicht über den Begriff der OPEC+ gestolpert. Lass uns daher am besten mal schauen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Das Plus weist auf einen wichtigen Öl-Vertreter hin Wie du vielleicht schon weist, steht der ...

