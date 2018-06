E-Commerce ist in der Wahrnehmung heutiger Internet-Nutzer ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite stehen Online-Plattformen für die schnelle Verfügbarkeit der gewünschten Produkte, auf der anderen Seite werden sie aber auch mit Anonymität, mangelnder Beratung und unzureichendem Support assoziiert. In seinem Sample Shop will der Distributor Codico die negativen Aspekte der Online-Bestellung minimieren: Die Website soll Kunden schon zu Projektbeginn Produktmuster verfügbar machen und die Bestellung mit persönlicher Beratung und technischem Know-how flankieren.

Design-in im Mittelpunkt

Der Sample Shop, den das Unternehmen vor gut zwei Jahren an den Start brachte, schließt an eine Firmenphilosophie an, die das Design-in in den Mittelpunkt der vertrieblichen Aktivitäten stellt. Die Component Design-in Company - kurz Codico - mit Headquarter in Perchtoldsdorf im Süden Wiens vertreibt elektronische Bauelemente in den ...

