Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der typische Verlauf des Goldpreises in Zwischenwahljahren der USA ist zwar grundsätzlich sehr konstruktiv, wird aber durch eine saisonale Schwächephase von Mai bis Anfang Juli unterbrochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. An Letztere scheine sich das Edelmetall aktuell zu halten. ...

