Die Bullen versuchen, irgendwie die Stellung zu halten. Aber nach und nach kommen ihnen trotzdem die charttechnischen Unterstützungen abhanden, rutscht die Boeing-Aktie doch in Richtung des "point of no return", dessen Bruch ein massives mittelfristiges Verkaufssignal bedeuten würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...