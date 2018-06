Fressnapf ist für Verbraucher erste Anlaufstelle für Tierbedarf. Doch zwei andere Unternehmen erhöhen den Konkurrenzdruck - online wie offline.

Disruption kommt nicht immer aus dem Silicon Valley. Einen bestehenden Markt mit neuen Konzepten und Ideen zu erobern, das geht auch ohne Programmierer und Venture Capital. Ein Beispiel dafür ist Fressnapf. In den 1990er Jahren hat das Unternehmen begonnen, den deutschen und europäischen Markt für Heimtierbedarf aufzurollen, der bis dato vor allem aus Einzelhändlern und kleineren Ketten bestand. Heute ist die Franchise-Kette flächendeckend vertreten mit fast 900 Standorten allein in Deutschland. Etwa ein Viertel der Deutschen ab 18 Jahre hat dort schon einmal eingekauft. Der YouGov-Markenmonitor BrandIndex, zeigt, was Verbraucher an Fressnapf schätzen - und warum manche lieber zur Konkurrenz gehen.

Rund jeder zweite Deutsche hat ein Haustier. Und "YouGov Profiles"-Daten zeigen: Katzen sind in mehr Haushalten vertreten als Hunde. ...

