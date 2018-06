FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es zum Wochenstart nach oben. Dabei profitieren die Bundesanleihen einmal mehr von dem Nimbus des sicheren Hafens. Bei Notierungen über 162 Prozent wurde die Luft für den Zinskontrakt in der Vergangenheit allerdings mehrmals zunehmend dünner.

Der Spread der Bundesanleihen gegenüber italienischen Anleihen dürfte in dieser Woche leicht auseinander laufen. Dieses sollte dem Angebotsüberhang geschuldet sein, da in Italien in den kommenden Tagen Emissionen mit einem Volumen von insgesamt rund 11 Milliarden Euro an den Markt schwappen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 162,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,41 Prozent und das -tief bei 162,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.516 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 7 Ticks auf 132,22 Prozent.

