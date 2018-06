Die Baader Bank hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Anlass der Studie war das Erreichen der Ziele in einer Phase-III-Kombinationsstudie IMpower133 Ziele bei Lungenkrebs, bei der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie eingesetzt worden war. Tecentriq gewinne an Schwung, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Studiendaten könnte sich das Spitzenumsatzpotenzial um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhen./mis/la Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-25/09:13

ISIN: CH0012032048