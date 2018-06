Wochenausblick: DAX - Autos belasten. Biotech und Internet im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Mehrheit der Aktienbarometer gab in der abgelaufenen Woche deutlich nach. Der DAX verlor zeitweise gar rund 500 Punkte. Für Unsicherheit sorgte vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China, der nun möglicherweise auch die Automobilindustrie treffen könnte. Eine Reihe von Experten glaubt inzwischen, dass die Weltwirtschaft den Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, nicht schadlos überstehen dürfte. Mit der Gewinnwarnung von Daimler am Freitag wurde klar, dass die Auseinandersetzung bei deutschen Unternehmen bereits Bremsspuren hinterlässt. Daimler dürfte nicht der einzige Konzern bleiben.

Die risikoaverse Haltung vieler Investoren zeigte sich auch am Anleihemarkt. Dort gingen die Renditen langfristiger Staatspapiere weiter zurück. Zum Wochenschluss lag die Rendite für 10jährige deutsche Staatspapiere auf 0,33 Prozent.

Am Rohstoffmarkt zeigte sich derweil ein divergierendes Bild. Der Ölpreis zog im Wochenvergleich nach oben. Die geplante Erhöhung der Ölförderung seitens der OPEC-Länder und ihrer Partner wie Russland fiel wohl kleiner aus, als von vielen Investoren erwartet. Die Edelmetalle Gold und Silber konnten sich nach den Abschlägen der Vorwoche wieder stabilisieren.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen unter anderem die Automobilbauer im Fokus. Die Angst vor Strafzöllen und die Gewinnwarnung bei Daimler ging auch bei der Konkurrenz BMW und VW und Zulieferern wie ElringKlinger, Hella, Leoni und Schaeffler nicht spurlos vorbei. In der zweiten Reihe mussten vor allem Aixtron, Dialog Semiconductor, Nordex und Siltronic kräftig Federn lassen. Gegen den Trend zulegen konnten Biotechaktien wie Evotec, Medigene und MorphoSys. Der positive Trend in dem Sektor spiegelte sich auch beim European Biotech Index wider. Ebenfalls verbessern konnten sich Internettitel wie Delivery Hero, Rocket Internet und Zalando sowie Axel Springer.

Deutsche Euroshop, MasterCard und Tele Columbus laden kommende Woche zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

25.6.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex

27.6.: USA - Rohöllagerbestand

27.6.: USA - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter

28.6.: Europa - Verbrauchervertrauen

28.6.: Deutschland - Verbraucherpreisindex

28.6.: USA - Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

29.6.: Europa - Verbraucherpreisindex Eurozone

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.610/12.700/12.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.480 Punkte

Der DAX scheiterte am Wochenschluss wiederholt an der Widerstandsmarke von 12.610 Punkten. Solange dieses Hürde nicht überwunden ist, müssen Anleger mit einem erneuten Rücksetzer auf 12.480 Punkte rechnen. Gelingt derweil der Ausbruch über 12.610 Punkte hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 12.740 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 4.6.2018 - 22.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.06.2013 - 22.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini-Future-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index steigt (Bull) bzw. fällt (Bear)



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkten

Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX Mini-Future Bull HU7WE9 9,09 11.644,162803 11.740 Open End DAX Mini Future Bear HU9ZQM 15,93 14.149,973034 14.060 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2017; 19:53 Uhr

