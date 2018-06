Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachsende Sorge bei BoJ über die Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik

Bei der Bank of Japan wächst die Sorge über die Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik. Aus dem am Montag veröffentlichten Sitzungsprotokoll des geldpolitischen Rats vom 14. und 15. Juni geht hervor, dass ein Ratsmitglied des neun Mitglieder umfassenden Gremiums erklärte, die Geschäftsbanken seien mit nicht realisierten Investitionsverlusten konfrontiert. Zudem seien die Banken dem Risiko von Wertminderungen bei Branchen ausgesetzt, die eine geringe Rentabilität sehen.

Handwerk warnt Verbraucher vor noch längeren Wartezeiten

Deutschlands Verbraucher werden künftig noch länger auf Handwerker warten müssen. "Die Auftragsbücher sind so voll, dass Aufträge abgelehnt werden müssen, wenn sie nicht von Stammkunden kommen", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sei eine schwierige Lage, die keinem Handwerker gefalle. "Aber es fehlt schlicht am Personal." Über viele Jahre hätten sich zu wenig Jugendliche für eine Lehre im Handwerk entschieden, sagte Wollseifer weiter. "Jedes Jahr fehlen 15.000 bis 20.000 Azubis und Lehrlinge."

Erdogan erklärt Sieg bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen

Nach einem hart ausgefochtenen Wahlkampf hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für sich reklamiert. Erdogan sagte am Sonntagabend, die Zahlen zeigten klar, dass die Nation ihm die Präsidentschaft übertragen habe. Die Wahlkommission bestätigte am frühen Montagmorgen den Wahlsieg des AKP-Kandidaten. Die Opposition verzichtete trotz Berichten über Unregelmäßigkeiten darauf, das Ergebnis anzufechten.

Nach Sondergipfel im deutschen Asylstreit noch keine Lösung in Sicht

Nach dem EU-Sondergipfel ist im deutschen Asylstreit noch keine Lösung in Sicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lobte am Sonntagabend in Brüssel zwar "viel guten Willen" zur Zusammenarbeit, äußerte sich aber nicht konkret zu von ihr angestrebten Vereinbarungen mit einzelnen Mitgliedstaaten zur Rücknahme von Asylbewerbern. Das Hauptankunftsland Italien schließt solche Abkommen nicht aus, will aber zuerst das bisherige EU-Asylsystem über den Haufen werfen.

Trump plant neue Beschränkungen für chinesische Investments - Kreise

US-Präsident Donald Trump, der sich bereits mit China in einem Handelsstreit befindet, hat möglicherweise weitere Pläne in Petto. Er wolle viele chinesische Unternehmen daran hindern, in US-Technologieunternehmen zu investieren, sagten Personen, die mit den Plänen der Regierung vertraut sind. Zudem sollen zusätzliche Technologieexporte nach Peking blockiert werden.

Verteidigungsminister Mattis reist erstmals nach China

US-Verteidigungsminister Jim Mattis reist in dieser Woche zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt nach China. Er wolle die strategischen Ziele der Volksrepublik "einschätzen", sagte Mattis am Sonntag mit Blick auf den Konflikt um Gebiete im Südchinesischen Meer. Ein weiteres Thema wird der Nordkorea-Konflikt sein: Die USA und China hätten dabei "ein gemeinsames Ziel: die vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel", sagte Mattis vor seiner Abreise auf dem Luftwaffenstützpunkt Eielson in Alaska.

Ermittler decken mutmaßliche Pläne für Anschläge auf Muslime in Frankreich auf

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf Muslime hat die Anti-Terror-Polizei in Frankreich zehn Verdächtige mit Verbindungen zum rechtsradikalen Milieu festgenommen. Wie aus Justizkreisen am Sonntag verlautete, erfolgten die Festnahmen am Vortag landesweit, zwei davon auf der Mittelmeerinsel Korsika. Die geplanten Aktionen richteten sich demnach möglicherweise gegen Ziele, die mit dem radikalen Islam in Verbindung stehen.

Trump schlägt sofortige Ausweisung illegaler Einwanderer ohne Verfahren vor

Illegale Einwanderer in den USA sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig sofort und ohne Verfahren wieder ausgewiesen werden. "Wir können es nicht zulassen, dass all diese Leute in unser Land einmarschieren", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wenn jemand reinkommt, müssen wir sie sofort, ohne Richter oder Gerichtsverfahren, dahin zurückbringen, wo sie hergekommen sind", schrieb er.

Fast jeder zehnte Deutsche gilt offiziell als schwerbehindert

Fast jeder zehnte Deutsche gilt offiziell als schwerbehindert. Zum Jahresende gehörten nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Montag rund 7,8 Millionen Menschen bundesweit zu dieser Gruppe. Das waren 9,4 Prozent der Bevölkerung. Betroffen waren vor allem ältere Menschen. Etwa ein Drittel der Schwerbehinderten war älter als 75 Jahre, nahezu die Hälfte war zwischen 55 und 74 Jahren alt.

INDONESIEN

Exporte Mai 16,12 Mrd USD

Importe Mai 17,64 Mrd USD

Handelsbilanz Mai Defizit 1,52 Mrd USD (PROG Defizit 530 Mio USD)

SINGAPUR

Verbraucherpreise Mai +0,4% gg Vj (PROG: +0,2%)

Verbraucherpreise Kernrate Mai +1,5% (Apr: +1,3%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2018 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.