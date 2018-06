Die Weltmeisterschaft in Russland ist ein Milliardengeschäft. Können Anleger am Hype um das runde Leder mitverdienen oder besteht die Gefahr, sich damit ein Eigentor zu schießen? Schätzungsweise 3,5 Milliarden Menschen weltweit werden die Fußball-WM in Russland an den Bildschirmen verfolgen. Ein Gewinner des Spektakels steht jetzt schon fest: Rund 6,5 Milliarden US-Dollar dürfte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...