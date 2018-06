asknet gewinnt Ausschreibung des Landes Sachsen zur Versorgung seiner akkreditierten Hochschulen mit Microsoft-Softwarelizenzen DGAP-News: asknet AG / Schlagwort(e): Sonstiges asknet gewinnt Ausschreibung des Landes Sachsen zur Versorgung seiner akkreditierten Hochschulen mit Microsoft-Softwarelizenzen 25.06.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. asknet gewinnt Ausschreibung des Landes Sachsen zur Versorgung seiner akkreditierten Hochschulen mit Microsoft-Softwarelizenzen Karlsruhe, 25. Juni 2018 - Die asknet AG, ein Tochterunternehmen des in der Schweiz gelisteten Technologie- und Medienunternehmens The Native SA ( www.thenative.ch), hat den Zuschlag in einer Ausschreibung des Bundeslandes Sachsen zur Versorgung der staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen mit Microsoft-Lizenzen erhalten. Der entsprechende Rahmenvertrag in Höhe von 2,2 Mio. Euro ist ab Mai 2018 für den Zeitraum von drei Jahren in Kraft getreten. Die asknet Business Unit Academics wird die beteiligten sächsischen Institutionen mit allen Kern-Desktop-Produkten des Herstellers Microsoft (einschließlich Office Professional Plus, Office Mac und Windows Enterprise) versorgen. Die Vereinbarung beinhaltet auch den Bezug von Students & Teacher Benefits wie Office365 und Windows 10 Education. Michael Baumann, Leiter der Business Unit Academics: "Sachsen ist ein wichtiger und renommierter Bildungsstandort. Wir freuen uns über den Ausgang der Ausschreibung, da dies asknets Marktposition in Deutschland weiter stärkt. Insgesamt versorgen wir aktuell 10 Landesportale mit Softwarelizenzen der renommiertesten Hersteller." Über asknet AG Die asknet Gruppe ist ein innovativer Anbieter von eBusiness Technologien und Lösungen für den weltweiten Vertrieb und die Verwaltung von digitalen und physischen Gütern. 1995 als Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet, ist das Unternehmen ein Pionier des modernen eCommerce mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Im Geschäftsbereich eCommerce Solutions (zuvor Digital und Physical Goods) befähigt asknet Hersteller weltweit, ihre Produkte in über 190 Ländern erfolgreich zu vertreiben. Das Kernprodukt, die asknet eCommerce Suite, deckt den kompletten Verkaufsprozess ab und kann von Herstellern sowohl digitaler als auch physischer Güter genutzt werden. Daneben stehen auch einzelne Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zu Verfügung. Im Geschäftsbereich Academics unterstützt asknet Kunden aus dem Forschungs- und Lehrsektor bei der Beschaffung sowie der Verwaltung von Software und Hardware. Durch intensive Geschäftsbeziehungen zu über 80 % der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen kennt asknet deren Anforderungen genau und bietet so passgenaue Lösungen an. asknet ist Teil des an der Schweizer Börse gelisteten, internationalen Technologie- und Medienunternehmens The Native SA. Weitere Informationen unter www.asknet.de sowie https://investor.thenative.ch/. Pressekontakt Anna-Lena Mayer, Florian Kirchmann Telefon: +49 221 9140-97 0 eMail: investorrelations@asknet.de 25.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: info@asknet.de Internet: www.asknet.de ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698237 25.06.2018

