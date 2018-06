Hannover (www.anleihencheck.de) - Wenig Bewegung am deutschen Anleihenmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei marginal auf 162,10 (162,15) gesunken, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe habe unverändert bei 0,33% gelegen. Die Einigung auf ein letztes Hilfspaket für Griechenland habe bei den Hellenen-Anleihen für Renditerückgänge gesorgt. US-Staatsanleihen hätten ebenfalls nur wenig verändert tendiert. Die zehnjährige Treasury habe wie am Vortag mit 2,90% rentiert. (25.06.2018/alc/a/a) ...

