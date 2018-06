Mit dem Add-On-Vorteil von Expedia ab sofort dicke Rabatte bei Hotelbuchungen sichern



München (ots/PRNewswire) - Ab sofort bietet Expedia.de, eines der weltweit größten Online-Reisebüros, deutschen Reisenden mit dem Add-On-Vorteil von Expedia eine neue Möglichkeit, sich ein gutes Hotelangebot zu sichern und gleichzeitig ordentlich bei der Urlaubsbuchung zu sparen.



Der Add-On-Vorteil von Expedia garantiert Reisenden, die bei Expedia einen Flug, Mietwagen oder eine Flug + Hotel-Reise buchen, Zugang zu Ermäßigungen für Hunderttausende von teilnehmenden Hotels - und das bis zum Beginn der Reise. Durchschnittlich können sich deutsche Reisende auf diese Weise über bis zu 26 Prozent Hotelrabatt1 freuen.



Expedia ermutigt Reisende bereits seit langem dazu, Flug und Hotel zusammen zu buchen, um maximale Ersparnisse zu erzielen. Hintergrund ist die innerhalb der Reiseindustrie übliche Preisgestaltung, die es ermöglicht, kombinierte Buchungen (Flug + Hotel) oder "Paketreisebuchungen" mit einem starken Preisnachlass anzubieten.



Eine von Expedia in Auftrag gegebene Studie2 hat unlängst herausgefunden, dass lediglich 38 Prozent der Reisenden ihren Urlaub in einem solchen Paket buchen. 43 Prozent der Befragten ziehen es vor, erst ihren Flug und dann separat ein Hotel zu buchen, konnten also bisher von dem Preisnachlass nicht profitieren.



Damit ist jetzt Schluss, denn der Add-On-Vorteil von Expedia bietet Reisenden eine neue Möglichkeit des Buchens und Sparens.



Wie funktioniert der Add-On-Vorteil von Expedia?



- Reisende buchen einfach bei Expedia.de einen Flug, Mietwagen oder eine Flug + Hotel-Reise für ein Reiseziel ihrer Wahl. - Von dem Preisnachlass auf ausgewählte Hotels können sie umgehend und bis zu Beginn ihrer Reise profitieren. - Der Hotelaufenthalt muss innerhalb der Reisedaten der Flug-, Mietwagen- oder Hotel + Flug-Reisebuchung liegen. - Der Hotelaufenthalt muss nicht am selben Reiseziel erfolgen, für das der Flug, Mietwagen oder die Flug + Hotel-Reise gebucht wurde. Wenn ein Reisender beispielsweise einen Hin- und Rückflug nach New York für drei Wochen bucht, kann er mit dem Add-On-Vorteil von Expedia ein Hotelangebot für Boston für diese Reise dazubuchen und sparen.



Aaron Price, Senior Vice President of Global Marketing bei Expedia: "Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir unermüdlich daran, Menschen die Suche und das Buchen von Reisen einfacher, leichter zugänglich und angenehmer zu gestalten. Mit der Einführung des Add-On-Vorteils machen wir jetzt die Reiseplanung für Menschen, die Wert auf mehr Zeit und Flexibilität legen, noch einfacher. Hinzu kommt noch, dass es Reisenden auch den Druck nimmt, alles auf einmal bezahlen zu müssen."



Weitere Informationen gibt es unter https://www.expedia.de/addonvorteil.



Hinweise zu den verwendeten Zahlen:



1 Die Ersparnis basiert auf einer Flugbuchung mit anschließender Buchung eines infrage kommenden Hotels bei Expedia.de innerhalb eines bestimmten Zeitraums - von Januar 2017 bis Dezember 2017 - im Vergleich zur separaten Buchung derselben Komponenten ohne ein infrage kommendes Hotel. Die Ersparnisse können je nach Heimat/Reiseziel, Reisedauer, Datum und Reiseveranstalter variieren. Nicht alle Hotels bieten eine Ersparnis.



2 Der "2018 Airplane and Hotel Etiquette Survey" wurde im Auftrag von Expedia von Northstar Research Partners durchgeführt. Sie erfolgte online vom 22. Februar bis 19. März in Nordamerika, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. An der Studie nahmen 18.229 Befragte aus 23 Ländern teil.



Über Expedia



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale.



Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großen Auswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zu finden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dank der ausgezeichneten Expedia-App können Flüge und Übernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplant und gebucht werden. Dank hilfreicher Funktionen - z.B. Karten der Flughafenterminals, Benachrichtigungen zum Flugstatus, Wegbeschreibungen, Check-out-Zeiten - macht die Expedia-App Reisen zum Kinderspiel.



In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Flug+Hotel-Angeboten sowie Hotels, Bahn, Mietwagen und Events & Tickets gibt es für je ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt.



Expedia.de wird von der Expedia Group betrieben. Die Expedia Group bietet ihren Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen und steigert Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister. Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2018 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705246/Expedia_de_nostrap_Logo.jpg



OTS: Expedia.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9696 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9696.rss2



Pressekontakt: Svetlana Hirth PR Manager Expedia Deutschland Telefon: +44 207 019 2937 E-Mail: shirth@expedia.com