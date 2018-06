QEP Resources - Diese Ölaktie könnte erneut explodieren

Symbol: $QEP WKN: A1CYV1 ISIN: US74733V1008Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateQEP Resources ist eine amerikanische Holdinggesellschaft und agiert im Bereich Erdöl- und Erdgasproduktion.Der sechsmonatige Chart ist aufwärtsgerichtet und seit Anfang Juni konnten wir eine Konsolidierung in dem Bereich der EMA20 und 50 beobachten. Auf Grund der Ölnachrichten, die positiv von den Marktteilnehmern aufgefasst wurden, konnten die Aktie am Freitag aus dem Konsolidierungsbereich ausbrechen. Die starke grüne Kerze, sowie das hohe Volumen im Vergleich zu den vorherigen Tagen, könnten als erhöhtes Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Dies macht den Wert ggf. für die Long Richtung attraktiv.Chart vom 22.06.2018 Kurs: 12.28 USDExpertenmeinungBis zu dem nächsten Hoch bzw. Widerstand im Bereich der 13,70 und 14 US-Dollar Marke ist genügend Platz vorhanden um ggf. einen Trade mit einem guten Risiko-Gewinn Verhältnis umsetzen zu können. Ein mögliches Szenario wäre, wenn ein Pullback bis zu der 12 US-Dollar Marke eintritt. In diesem Fall könnte der Stopp in der 11 US-Dollar Marke gesetzt werden und es wäre genügend Platz bis zu dem Widerstandsbereich vorhanden, in dem die Gewinne oder Teilgewinne realisiert werden könnten.Zu beachten an der Stelle sind jedoch die Nachrichten sowie die Quartalszahlen, die Ende Juli bekanntgegeben werden. Beides könnte den Kurs stark beeinflussen und ggf. zu Gaps in die eine oder andere Richtung führen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at